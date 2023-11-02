Москва, 2 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, предварительно, один из беспилотников попал в жилой дома. Сама атака была системной, ВСУ направили на город несколько ударных дронов один за другим. Энергодар подвергся атаки как раз во время ротации членов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, отметил Рогов.

«По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет», — указал он.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также сообщил, что два удара пришлись на гостиницу Запорожской атомной электростанции. Он подтвердишл, что 2 ноября проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. ВСУ регулярно обстреливают как сам Энергодар, так и территорию непосредственно у ЗАЭС. Москва ранее многократно обращала внимание мирового сообщества на риск ядерной катастрофы из-за ударов Украины.

8 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Будановпризнал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

В МИД России заявили, что признание Буданова должно стать холодным душем для ООН. Российская сторона напомнила, что режим Владимира Зеленского шантажирует всю Европу, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия, а представители ООН на протяжении всего этого времени заявляют, что якобы не знают откуда по станции наносятся удары.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.