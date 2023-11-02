Киев, 2 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны», из-за того, что та продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

«НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны, из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. Как объяснили в Nestle, компания не уходит с российского рынка, так как обеспечивает население товарами первой необходимости и заботится о 7 тыс. своих сотрудниках в стране.

НАПК обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также в ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что те продолжили работать в России. В агентстве обвинили их в пополнении российского бюджета.

НАПК 3 октября внесло в тот же список три ведущие китайские нефтяные компании CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Их обвинили в продолжении работы по реализации совместных проектов с Россией.