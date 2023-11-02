Берн, 2 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. У блогера из Одессы Станислава Домбровского сожгли в Швейцарии дом и машину. Он сообщил об этом 2 октября соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

(сс) Alec Soth

Блогер связал произошедшее со своей борьбой с наркокартелем.

«Вот плата за правду о наркокартеле, и украинской власти, и бывших друзьях», — написал он.

Домбровский также обвинил во всём украинские власти, начальника контрразведки страны Александра Поклада, а также Егора Буркина, которого он назвал главой наркокартеля.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября стало известно, что правоохранители смогли раскрыть весь состав организованной преступной группировки «Химпром», которая создала сеть распространения наркотиков на Украине и в России. По данным российских спецслужб, деятельности ОПГ покровительствовала Верховная рада Украины, главой преступной группировки назвали Буркина.

В деятельности ОПГ, созданной в 2014 году, участвовали сотрудники СБУ, а также офиса Генпрокурора Украины, Главного управления разведки (ГУР) и других украинских ведомств.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 23 мая заявил, что Украина фактически превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика по доставке наркотиков из Афганистана в Евросоюз.