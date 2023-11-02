Вашингтон, 2 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В украинском правительстве осознали, что проиграли конфликт с Россией, а потому чиновники начали массово воровать и готовиться к бегству из страны, говорится в статье обозревателя Моники Шоуолтер, опубликованной 1 ноября в журнале American Thinker (AT).

Иван Шилов ИА Регнум

«Армия уничтожена, а украинцы стремятся эмигрировать в Евросоюз. Поскольку чиновники все воруют, они ставят на то, что Россия победит», — говорится в публикации.

По информации Шоуолтер, украинские чиновники прячут деньги в Монако, Швейцарии и на Кипре. Она отметила, что очередной пакет помощи, выделение которого рассматривают в Конгрессе США, — это деньги, которые пойдут в чьи-то карманы на Украине.

«Русские, видимо, смеются, так как продолжают наступать и неуклонно двигаются к победе», — добавила журналист.

Американский журнал Time 30 октября опубликовал разгромную статью о ситуации на Украине. В ней говорится, что чиновников беспокоит поведение главы киевского режима Владимира Зеленского, продолжающего верить в мнимую победу Украины. Анонимные приближённые украинского лидера также рассказали о больших масштабах воровства в эшелонах власти.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist заявил, что украинская армия находится в тупиковой ситуации и не нужно ждать от неё крупных успешных наступлений. Он подчеркнул, что выйти из тупика не получится без применения на фронте новой прорывной технологии.