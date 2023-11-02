Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые применила для перехвата баллистической ракеты систему противоракетной обороны высшего эшелона Arrow 3, сообщило издание Breaking Defense.

US Navy News Service

Как заявили в ЦАХАЛ, Arrow 3 успешно перехватила ракету, запущенную, по всей видимости, из Йемена. Это произошло впервые с 7 октября, когда началось обострение палестино-израильского конфликта. Этот перехват, отметили в израильской армии, предотвратил воздушную угрозу в районе Красного моря.

Израильская армия заявила, что все запущенные в сторону страны воздушные объекты удалось перехватить за пределами территории государства. ЦАХАЛ отмечает, что впервые Arrow 3 применили в 2017 году для перехвата ракеты класса «земля — воздух».

В ЦАХАЛ не сообщили, кто несёт ответственность за пуск ракеты. Издание добавило, что, по его данным, ответственность взяла на себя вооруженная группировка йеменских хуситов. Израильский МИД обвинял хуситов в аналогичном нападении на прошлой неделе.

Комментируя этот перехват, Israel Aerospace Industries — ведущий израильский подрядчик по проекту Arrow — назвал произошедшее большим успехом. Как отметил президент IAI Боаз Леви, Arrow показала, что Израиль обладает самой передовой технологией защиты от баллистических ракет на различных дальностях.

Система Arrow 3 — это высший уровень системы противовоздушной обороны Израиля, в которую также входит «Железный купол». Комплекс создан в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний. В Израиле идёт разработка системы Arrow 4.

ЦАХАЛ с 7 октября наносит удары по ХАМАС в сектора Газа в ответ на ракетную атаку палестинского движения, в ходе которой по Израилю выпустили три тысячи ракет.

На стороне ХАМАС выступают йеменские хуситы. Йеменское движение «Ансар Алла» 1 ноября опубликовало видео пуска ракет по Израилю. Хуситы 31 октября заявили о пуске в сторону Израиля баллистических ракет.