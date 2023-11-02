Москва, 2 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы подмосковного бизнесмена Ахатжона Зохидова за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА Регнум

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (Госизмена) и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду оружия). По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в постановлении суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

27 октября Мосгорсуд приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии строго режима по делу о государственной измене. Обвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы.

Как установил суд, учёный участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int, но передавал зарубежным странам секретные разработки в области авиационной промышленности.