Нью-Дели, 2 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Известная индийская актриса, знакомая многим как доктор Прия, скончалась от сердечного приступа. При этом молодая женщина ожидала ребёнка, находясь на 8-м месяце беременности. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на актёра Кишора Сатья.

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В социальной сети он написал, что произошла «одна неожиданная смерть в секторе малаямскомского телевидения — умерла доктор Прия». Сатья добавил, что актриса не имела других проблем со здоровьем.

«Актриса малаяламского телевидения доктор Прия умерла 31 октября. Сообщается, что у неё остановилось сердце. Актриса была на восьмом месяце беременности, а её ребёнок сейчас находится в отделении интенсивной терапии», — написало индийское издание.

Врачам удалось спасти малыша.

Звезда индийского телевидения доктор Прия была врачом по образованию и профессиональному призванию. Она работала в больнице PRS в Тируванантапураме. На время беременности женщина решила сделать перерыв в актёрской карьере.