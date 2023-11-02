Лондон, 2 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Группа учёных в ходе исследований двух массивных аномалий в недрах Земли пришла к выводу, что они образовались из обломков планеты Тейя при столкновении с ней около 4,5 млрд лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в научном журнале Nature.

NASA/JPL-Caltech

«Падение Тейи привело к появлению существенных различий в составе и свойствах верхней и нижней мантии, что также запустило процесс геологической эволюции Земли», — заявил профессор Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук Дэн Хунпин.

Речь идёт о крупных областях в магме с низкой скоростью сдвига, расположенных под Африкой и Тихим океаном. Их масса составляет около 2% от массы Земли.

Исследование проводили геологи, геофизики и сейсмологи из разных стран под руководством Цянь Юань из Калифорнийского технологического института.

Отмечается, что о столкновении Тейи с Землёй на стадии формирования говорится и в других научных работах, но ранее учёные предполагали, что вещества двух планет перемешались равномерно. Результаты последних исследований показали, что это не так. Кроме того, учёные пришли к выводу, что Луна образовалась в основном из обломков Тейи, выброшенных на земную орбиту после столкновения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2017 года геохимики из Оксфордского университета выдвинули гипотезу, что Протоземля столкнулась с другой планетой с размерами, сравнимыми с Меркурием. По их версии, это запустило химические реакции, после которых начался разогрев нашей планеты, способствовавший развитию жизни.

В январе 2017 года группа учёных опубликовала версию, что Луна образоваласьв результате нескольких столкновений формирующейся Земли с другими планетами. Исследователи заявили, что эта гипотеза объясняет низкое содержание железа в лунных породах в отличие от земных, но схожие доли изотопов ряда металлов и других элементов на Земле и Луне.