Москва, 2 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положений. Соответствующий документ разместили 2 ноября на сайте официального опубликования правовых актов.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Информирование генерального секретаря Совета Европы исключить», — следует из документа.

Федеральный конституционные закон вступает в силу со дня официального опубликования документа 2 ноября.

Депутаты Госдумы 12 октября одобрили законопроект об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. Согласно поправкам, на территории, где действует военное положение, выборы и референдумы проводиться не будут. Исключения составят случаи, когда их назначила Центральная избирательная комиссия.

Поправки к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» внёс президент 9 августа. Ранее в случае введения в России чрезвычайного положения МИД был обязан информировать генсеков ООН и СЕ. После поправок информировать российское руководство будет только генсека ООН.