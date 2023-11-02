Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что спасательные и дорожные службы в Усть-Камчатском районе на Камчатке находятся в режиме повышенной готовности в связи с извержением вулкана Ключевская Сопка. Солодов провел совещание с главой Усть-Камчатского района, представителями спасательных служб, а также руководством Института вулканологии Российской академии наук.

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

«По оценкам специалистов, 1 ноября произошло достаточно мощное, но краткосрочное извержение вулкана Ключевская Сопка. Вулкан выбросил пепел на значительную высоту, образовались лавовые потоки, которые привели к таянию снега и потенциально могут затронуть ледники на склонах вулкана», — заявил Солодов. Он добавил, что в результате движения грязевых потоков размыта дорога восточнее краевой трассы, возникает риск движения грязевых потоков восточнее посёлка Ключи. Угрозы для инфраструктуры посёлка и дорог в настоящее время нет.

Губернатор подчеркнул, что специалисты и спасатели рекомендуют в ближайшее время не выдвигаться в этот район туристам. «Мы продолжим мониторинг активности вулкана. По оценкам специалистов, сейчас прошла наиболее активная фаза извержения», — заявил Солодов. Он добавил, что на сегодняшний день необходимо наблюдать, как будут вести себя ледники и заблаговременно информировать население. «Хочу отметить, что в отличие от тепловых выбросов Шивелуча, выбросы Ключевской Сопки в меньшей степени затрагивают посёлки — выпадение пепла незначительное. Спасательные, дорожные службы, а также руководство района максимально мобилизованы в режим повышенной готовности», — заявил глава региона.

30 октября на оперативном совещании Владимир Солодов подчеркнул, что в населённых пунктах, которые попадают под угрозу влияния вулканической активности, должен быть обеспечен режим повышенной готовности. Парогазовые и пепловые выбросы практически ежедневно фиксируются на вулкане Ключевском с 11 октября и по настоящее время.