Москва, 2 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Строящуюся автотрассу М-12 продлят до Тюмени и переименуют в М-12 «Восток». Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 2 ноября соответствующее постановление.

Владимир Гердо/ТАСС

Продление обеспечат за счёт включения в состав трассы отдельных участков других дорог, таких как М-7 «Волга» Казань—Дюртюли, строящегося участка Дюртюли—Ачит, Ачит—Екатеринбург автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург—Тюмень. Продление М-12 предполагает в большей степени реконструкцию полотна, что позволит завершить проект в 2024 году. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Как отметили в правительстве, новый маршрут и переименование повлекут и изменения названий двух других трасс, так как название «Восток» ранее принадлежало трассе А-375 Хабаровск—Красный Яр—Ариадное—Чугуевка—Находка. Также изменится название М-7 «Волга», в прошлом включавшей маршрут Москва—Владимир—Нижний Новгород—Казань—Уфа. В новой редакции «Волга» пройдёт по направлению Москва—Владимир—Нижний Новгород—Казань.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готовит совместно с вице-премьером Маратом Хуснуллиным план строительства трассы Симферополь—Джанкой до Ростова-на-Дону через Херсонскую и Запорожскую области. В рамках федеральной программы также пройдёт ремонт основной дороги через Джанкой.

Позднее, 30 октября, стало известно, что в северо-восточной части Подмосковья может появиться Восточная хорда, которая пройдёт через Ярославское шоссе к трассе М-12. Длина Восточной хорды составит 39 км, и она соединит с трассой строящуюся Мытищинскую хорду. Планируется, что магистраль пройдёт через Богородское, Ивантеевку, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлково.