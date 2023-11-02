Москва, 2 ноября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о формате участия страны в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в США в ноябре.

Nick Starichenko/Global Look Press

«Мы своевременно об этом сообщим», — сказал представитель Кремля на брифинге 2 ноября.

Ранее в тот же день в Госдепартаменте США пообещали проделать работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско. При этом в ведомстве добавили, что допуск российской делегации возможен только с учётом действующего американского законодательства, включая антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин заявил 1 ноября, что страны, которые вводят санкции против России, уже сами запутались в них и довели ситуацию до абсурда.

Саммите АТЭС, объединяющий представителей 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пройдет с 11 по 17 ноября 2023 года в Сан-Франциско.