Москва, 2 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Россия получила уведомление от США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщил 2 ноября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Он пояснил, что Вашингтон всегда по соответствующим каналам уведомляет Москву о подобных пусках. Аналогичным образом поступает и Россия.

«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, командование глобальных ударов американских ВВС 1 ноября заявило о неудачном пуске Minuteman III, который военные провели с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

Ракету, которая не несла боезаряд, пришлось «безопасным образом». Срыв испытаний американские военные объяснили внезапно возникшей аномалией, причины которой уже выясняют. О планируемом пуске Пентагон объявил 31 октября.

Предыдущие аналогичные испытания американские военные проводили 6 сентября. В Пентагоне назвали их демонстрациейбоеготовности ядерных сил США.

Российский эксперт Алексей Леонков 1 ноября в интервьюИА Регнум сообщил, что американцы проводят демонстративные испытания, узнав о планах России поставить в ближайшее время на боевое дежурство стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат». По его словам, ракеты Minuteman III устарели.