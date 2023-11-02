Москва, 2 ноября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

«Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в День народного единства 4 ноября 2022 года Путин заявил, что россияне не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить свою страну и будут защищать её по примеру своих героических предков. Глава государства подчеркнул, что от происходящих на Украине событий трудно и горько из-за того, что это противостояние по сути идёт внутри одного народа.

Памятник Минину и Пожарскому установили на Красной площади в Москве 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году, он стал первым скульптурным монументом столицы. Памятник создавали на народные пожертвования. Работу над ним продолжали и во время Отечественной войны 1812 года.