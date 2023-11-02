Москва, 2 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Визиты в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — обычное явление, никакой внезапности в этих поездках нет, сообщил 2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

«Ничего внезапного [в этом] нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.

При этом Россию с Казахстаном связывают свои отношения.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон побывал в Казахстане с официальным визитом 1 ноября, а затем отправился в Узбекистан. В Астане он провёл переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

По словам российского эксперта Сергея Фёдорова, одной из важных целей поездки стала попытка получить от Казахстана обещание поставлять Франции урановую руду. Кроме того, как сказал Фёдоров в интервью ИА Регнум, Макрон пытается отдалить Астану от Москвы.

Песков 1 ноября заявил, что Россию не удивляет взаимодействие Казахстана с европейскими странами, и напомнил, что у Москвы с Астаной свои отношения, Россия и Москва — стратегические партнёры.

Орбан нанёс визит в Казахстан 2 ноября. На встрече с Токаевым он заявил, что двум странам нужно увеличивать объём торговли и поднять экономические контакты на более высокий уровень.