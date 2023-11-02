Москва, 2 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал курс на отмену русской культуры на Украине и в Европе, назвав это продолжением абсолютного психоза.

Иван Шилов ИА Регнум

«Игнорирование культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд, глупость», — заявил представитель Кремля на брифинге 2 ноября.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что те, кто пытается отменить русскую культуру на Западе, сами себя её лишают. В этой связи глава государства напомнил слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил стремление отменить русскую культуру с действиями нацистов в 1930-х.

Позднее, 20 сентября 2023 года, Путин заявил, что против русской культуры развернули агрессивную кампанию. Он назвал попытки отменить русскую культуру ничтожными.

Кроме того, в августе 2022 года сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал идиотизмом и безумием стремление Запада отменить русскую культуру.