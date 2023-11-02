Киев, 2 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Российские ВКС значительно превосходят по своим возможностям ВВС Украины. Также очевидны преимущества российских сил радиоэлектронной борьбы, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала Economist.

MOD Russia/Global Look Press

«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — заявил Залужный в статье.

В области РЭБ Россия также существенно превосходит Украину, отметил он. По данным Киева, 65% украинских станций глушения, на момент начала СВО, были советского производства. Он сообщил, что из-за модернизации российских РЭБ эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением сильно упала.

По словам Залужного, российские военные сильно улучшили контрбатарейую стрельбу, во многом — за счёт беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Он заявил, что, учитывая преимущества России, Запад должен нарастить поставки вооружений. Залужный выразил мнение, что Россию опасно недооценивать.

Британское министерство обороны 1 ноября опубликовало заявление о том, что «Ланцет» показал в ходе боевых действий на Украине свою эффективность. Эти российские боеприпасы — одни из лучших видов вооружений, применявшиеся в зоне СВО за последний год.

Перед этим Минобороны России сообщило об уничтожении «Ланцетом» на южнодонецком направлении в зоне СВО украинского зенитно-ракетного комплекса Stormer британского производства.

Как рассказал в интервью ИА Регнум конструктор ZALA Aero Александр Захаров, в зоне СВО российские военные активно используют новую версию «Ланцета» — «Изделие 53». Этот дрон позволяет наносить групповой удар сразу несколькими боеприпасами, самостоятельно определяя приоритет цели.