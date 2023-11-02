Москва, 2 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Украинская армия оказалась неспособна «вернуть» ни Крым, ни Донбасс, но понимающий это главком ВСУ Валерий Залужный пеняет на отсутствие технологического скачка, который якобы мог обеспечить прорыв позиций ВС России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

(сс) Администрация Киевского режима

Ранее Залужный дал интервью изданию Economist, в котором признал, что «глубокого и красивого прорыва» на фронте не будет, что ситуация зашла в тупик и напоминает положение дел времён Первой мировой войны.

Как полагает Литовкин, такие сравнения с Первой мировой — это поверхностный взгляд.

«Действительно, сейчас и та и другая сторона находятся в активной обороне и не двигаются никуда. Но проблема в том, что Украина не в состоянии освободить те территории, которые собиралась. Это касается и Донбасса, и Крыма. У них для этого нет ни сил, ни возможностей — ни боевой техники, ни умения. Даже при поддержке НАТО и США, которые оказались не состоянии воевать с государствами, равными им по силе», — сказал Литовкин.

Таким образом Залужный, по мнению эксперта, просто оправдывает неудачи украинской армии на поле боя, которая в самом деле не может никуда двигаться и прорывать фронты. А вот Россия — может.

«Мы ведь ещё не применяли всех своих возможностей, — призвал не забывать Литовкин. — Мы ещё не переходили в широкомасштабное наступление, не было мощных ударов по линии фронта. Мы наносим удары по тыловым объектам, по объектам управления, военным базам, по коммуникациям».

Что касается технологических возможностей, необходимых для прорыва, то у России они, как полагает Литовкин, есть.

«Мы можем наносить удары мощными артиллерийскими, ракетными и авиационными комплексами. Но мы пока их не применяем. Мы не применяем бомбы повышенной мощности. И стратегическая авиация практически не задействована», — констатировал военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Залужный признал эффективность действий Военно-воздушных сил России и подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВВС РФ сохраняют значительное преимущество и продолжают создавать новые ударные эскадрильи.

По словам главкома ВСУ, в конфликте на Украине, как и в Первую мировую войну, достигнут такой уровень развития технологий, который заводит ситуацию в тупик. Украинская армия не смогла пройти минные поля, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Залужный предупредил, что самый большой риск конфликта, перешедшего в позиционную фазу, в борьбу на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и «измотать украинское государство».

В свою очередь политолог Владимир Корнилов полагает, что своими высказываниями Залужный создал откровенную антирекламу западного ВПК. В частности, главком ВСУ посетовал на то, что распиаренные высокоточные ракеты Excalibur оказались бессильными перед усовершенствованной российской системой РЭБ, истребители F-16 на которые надеется Киев рискуют стать легкой мишенью для российских систем ПВО. И это не говоря о жалобах бесполезность норвежских машин для разминирования и параллельное с этим расхваливание российских дронов «Ланцет».