Ватикан, 2 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В мире настали очень тёмные времена, так как он находится в состоянии войны, виной которой является оружейная промышленность. Об этом 1 ноября заявил папа римский Франциск в интервью телеканалу RAI.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа римский Франциск

Понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны из-за оружейной промышленности, так как сейчас инвестиции в неё являются наиболее доходными.

«Время [сейчас] очень тёмное», — сказал Франциск, уточнив, что, по его мнению, тёмные времена в мире не прекращались после завершения Второй мировой войны, так как войны с того момента не прекращались.

Папа Римский также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, назвал войну поражением и подчеркнул, что любых решений необходимо добиваться с помощью диалога.

«Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства», — добавил понтифик.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября папа Римский призвал освободить заложников и обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа. Он подчеркнул, что гуманитарное право, особенно в секторе Газа, необходимо уважать.

Понтифик 23 сентября отметил, что украинский конфликт в том числе связан и с вопросом поставок и продажи оружия. Франциск подчеркнул, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в производство вооружений.