Вашингтон, 2 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Учащиеся Колумбийского университета в США покинули лекцию экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений других студентов в антисемитизме. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Lev Radin/Global Look Press Хиллари Клинтон

На стоящих у кампуса грузовиках разместили большие экраны, на которых транслировались фотографии некоторых студентов, под ними была подпись «Главные антисемиты Колумбийского университета».

Журналисты пояснили, что эти студенты подписали обращение, в котором возложили ответственность за обострение ближневосточного конфликта всецело на Израиль. Сообщается, что в то время, когда Хиллари Клинтон читала лекцию об участии женщин в мирных процессах, несколько десятков студентов в холле здания протестовали и требовали оказать «немедленную поддержку пострадавшим студентам» в юридическом плане.

Находившиеся в аудитории с Клинтон учащиеся собрали свои вещи и вышли, как отметило СМИ, не прослушав даже половину лекции. Затем они примкнули к протестовавшим в холле. Также отмечается, что суммарно на лекцию бывшего госсекретаря США пришли около 300 студентов.

7 октября на Ближнем Востоке произошёл очередной виток обострения палестино-израильского конфликта. Члены радикально палестинского движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, проникли на юг страны, назвав свою операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и вернул контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава. Израиль прекратил поставки топлива, электричества, медикаментов в данный регион. На фоне происходящих событий во многих странах начались протестные акции в поддержку палестинского народа, а также стали звучать антисемитские высказывания, произошли нападения на израильские посольства и относящиеся к еврейской культуре объекты.