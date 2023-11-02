Москва, 2 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Герои фольклора коренных народов Крайнего Севера заговорили голосами российских артистов и радиоведущих. На популярных музыкальных сервисах появился новый раздел со «Сказками Крайнего Севера».

Пресс-служба «Газпром нефти»

Превратить древние мифы и легенды в современные радиоспектакли помогли волонтеры. Они собрали несколько часов записей фольклора. Сказочная подборка знакомит с культурой и историей 15 коренных народов, среди которых вепсы, поморы, ханты, манси, ненцы, селькупы, юкагиры, долганы, эвенки и сибирские татары.

«У современного слушателя сохраняются практически всё те же способы взаимодействия со сказкой, что и у представителя коренного народа — из сказки можно получить как ценные знания практического толка, так и более абстрактные жизненные уроки о том, как следует себя вести», — считает старший преподаватель кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена Вера Чебоксарова.

Некоторые из озвученных сказок были записаны со слов коренных жителей Севера еще в начале прошлого века и сохранились в редких печатных изданиях. До появления аудиоверсии их можно было найти лишь на полках региональных библиотек. Теперь каждый рассказ получил профессиональную озвучку и музыкальное сопровождение.

«Стать голосом героев редких сказок — это очень интересно, — рассказал российский теле — и радиоведущий Феликс Невелев. — Ранее мне приходилось озвучивать много форматов: от рекламы и телесюжетов, до художественных и документальных фильмов. Но аудиосказки — впервые. Погрузиться в их атмосферу было любопытно».

Создание аудиобиблиотеки со сказками народов Сибири и Крайнего севера поддержала «Газпром нефть». Проект стал частью долгосрочной социальной программы «Родные города», а его география охватывает 10 северных регионов: Республику Саха (Якутия), Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омскую, Тюменскую, Томскую, Сахалинскую, Архангельскую и Мурманскую области.