Вашингтон, 2 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Российские военные могут освободить ещё пять областей Украины. Такое мнение 31 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Москва подаёт сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — написал он.

Эксперт привёл в пример ситуацию возле Купянска в Харьковской области, где Вооружённые силы РФ создают ещё один полукотёл, что вынудит украинскую армию либо отступать, либо ввести резервы, которые уже истрачены. Это откроет другой участок фронта для наступления российских военных.

По словам Риттера, представители Вашингтона своими заявлениями уже начали постепенную подготовку американцев к тому, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.

«Что-то происходит на линии соприкосновения между Украиной и Россией, из-за чего (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон) Кирби отчаянно пытается подготовить американскую аудиторию к некоторым важным событиям на поле боя, которые складываются исключительно в пользу России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Риттер заявил, что если Киев не согласится на завершение конфликта на приемлемых для России условиях, Украина может потерять ещё 20-30% территории. Эксперт уточнил, что из-за продолжения конфликта Киев и украинская армия уже находятся на грани полного коллапса.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 31 августа отметил, что вектор распада Украины отчётливо виден. Политик пояснил, что численность населения на подконтрольной Киеву украинской территории сейчас составляет 19,7 млн человек, а это, по сути, половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения этой страны в начале XXI века.