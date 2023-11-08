Москва, 8 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российские транспортно-логистические компании увеличивают скорость доставки грузов и выручку. За первое полугодие 2023 года оборот организаций, работающих в сфере транспортировки и хранения, увеличился на 14,3% по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.

Сайт компании «Карго Линк» Доставка грузов

Работать качественнее и быстрее, задействовав собственные ресурсы предприятий, помогают инструменты нацпроекта «Производительность труда». Внедрить их компаниям помогают специалисты Федерального центра компетенций (ФКЦ) и Региональных центров компетенций (РЦК). Например, эксперты нацпроекта бесплатно помогают применять систему 5С, в основе которой заложены принципы соблюдения чистоты и порядка, систематизации, сортировки и постоянного совершенствования. Это помогает предприятиям без лишних затрат доставлять грузы по всей России быстрее.

По итогам участия в нацпроекте дополнительный вклад в российский ВВП компаний-участников составил около 300 млрд рублей, а их производительность в среднем выросла на 24%.

К примеру, благовещенская транспортно-логистическая компания «Карго Линк» всего за полгода участия в нацпроекте без значительных финансовых затрат повысила выручку в среднем на 5%.

«Мы не ожидали, что эффект от участия в нацпроекте будет настолько большим. Все улучшения, которые были сделаны без значительных финансовых затрат, в совокупности за полгода повысили выручку компании в среднем на 5%. Основные принципы бережливого производства с помощью обученных внутренних тренеров из числа наших сотрудников теперь будем внедрять в других филиалах компании, расположенных на Дальнем Востоке, в Сибири и центральной части России», — отметил административный директор «Карго Линк» Дмитрий Неговора.

Инструменты бережливого производства компания начала внедрять и в системе приёма и обработки заявок. Стандартизация процессов ускорила также время погрузочно-разгрузочных работ на 30-40%. От ненужных вещей на складе дополнительно освободили 200 кв. м. Свободные площади потенциально могут приносить компании ежегодно почти 750 тысяч рублей от аренды.

«Одну из ключевых проблем длительности сопровождения сделок решили с помощью грамотного распределения обязанностей между менеджерами по продажам и работе с клиентами. Время протекания процесса благодаря этому снизилось на 80%. Вместо 280 минут с заявкой теперь работают не больше одного часа», — говорит старший руководитель проекта ФЦК Сергей Сосинович.

В Краснодарском крае предприятие «Курганинскагрохим» за полгода увеличило выработку почти на 70%. Компания с 30-летней историей доставляет сельскохозяйственную продукцию по всей стране. Высвободившиеся после применения бережливых технологий время и техника стали ресурсной базой для разработки нового направления — логистических перевозок.

Для этого совместно с экспертами РЦК в компании оптимизировали процесс приёмки, хранения и отгрузки пшеницы. Для повышения эффективности на предприятии установили новый весовой комплекс и автоматическое оборудование для взятия проб в лаборатории. В результате время на приёмку и отгрузку пшеницы сократилось на полчаса, запасы уменьшились на 31%, а выработка выросла на 68%. Разработкой логистических перевозок в «Курганинскагрохиме» решили заняться после того, как удалось ускорить перевозки и высвободить часть транспорта.

В Татарстане участником нацпроекта стала транспортно-логистическая компания ТЭК «ОТТО», доставляющая грузы по всей России. В том числе, специалисты перевозят вагоны-дома, части башенных кранов, сейсмическое оборудование и другие устройства. Перевозки таких грузов требуют точного соблюдения техники безопасности и качественной работы водителей.

Эксперты РЦК рассказали сотрудникам компании, как тратить меньше времени на привычные процессы и выполнять больше задач за рабочую смену. В том числе, для них провели курс «Декомпозиция целей» (декомпозиция — методика, при которой путь к достижению цели представляют в виде последовательного решения отдельных небольших задач).

«Такой подход облегчает понимание бизнес-процессов, итоговой цели, методов ее достижения, а также упрощает и ускоряет механизм внедрения исполнителями», — пояснили в РЦК Татарстан.

Лучшие инструменты реализации нацпроекта «Производительность труда» будут представлены наIII Кубке по рационализации и производительности 13 по 17 ноября в Екатеринбурге. Мероприятие объединит на своей площадке более 350 конкурсантов и экспертов.

«Кубок по рационализации и производительности стал значимым федеральным событием обновленного движения рационализаторов и основной коммуникационной площадкой для демонстрации лучших инструментов реализации национального проекта. Идеи рационализаторов помогают предприятиям производить и зарабатывать больше, что способствует развитию отраслей и экономики в целом», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Соревнования пройдут по 11 конкурсным направлениям, представляющим собой своеобразную лестницу рационализатора. Это позволит проверить как базовые навыки владения методиками устранения потерь, так и более сложные — для развития инновационных проектов. Задания сформированы на основе реальных производственных потребностей партнеров Кубка и крупнейших российских компаний.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. При этом прирост производительности труда к этому времени должен составить более 20%.

Благодаря нацпроекту возрождается движение рационализаторов — специалистов, которые смогут решать реальные производственные задачи для повышения эффективности работы предприятий.