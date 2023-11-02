Москва, 2 ноября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали в составе спецназа «Ахмат» отряд «Камертон». В зоне СВО бойцы проходят боевое слаживание на полигонах. Об этом 2 ноября сообщил заместитель командира отряда с позывным 011.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал работу по боевому слаживанию одной из ротно-тактических групп, отметив, что она шла с применением FPV-дронов. Каждое из трёх отделений выполнило свою задачу. Теперь наступил этап совместной работы с привлечением ствольной артиллерии, танков и боевых машин пехоты.

«Экипажи бронегрупп на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер». Артиллерия, включая ствольную, — то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40[%], то есть, 60% — это бывшие сотрудники, включая командиров», — процитировало военного агентство «РИА Новости».

Со своей стороны боец «Ахмата» с позывным Барнаул рассказал, что тренировки по слаживанию идут постоянно. Он добавил, что у «Ахмата» нет недостатка боеприпасов и что бойцы тренируются столько, сколько скажет командир.

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов 28 октября сообщил, что бывшие сотрудники «Вагнера» в массовом порядке переходят к нему в подразделения. Он напомнил, что «Ахмат» во время СВО не раз работал на смежных участках фронта с вагнеровцами.

Эту информацию 29 октября подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что в очередной группе военных, пожелавших войти в состав «Ахмата», более 170 человек из «Вагнера». Сейчас идёт массовое пополнение «Ахмата» бывшими вагнеровцами.