Москва, 2 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Столичная компания «Моситлаб», входящая в группу «Москабельмет», разработала сервис, который позволяет оптимизировать работу крупных компаний в одной системе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Москабельмет»

Компания работает на рынке с 2022 года. По словам Овчинского, предприятие активно развивается, а его инновационные решения пользуются популярностью у крупных производителей по всей стране. «В частности, недавно здесь разработали систему, которая упрощает и оптимизирует работу в одном интерфейсе. Разработка актуальна для практически любых крупных компаний, включая заводы, промышленные комплексы, технопарки и особые экономические зоны», — сообщил Овчинский. Он добавил, что система позволяет снизить трудозатраты и значительно повысить эффективность производства.

С помощью системы, которую разработала «Моситлаб», предприятия могут в одном окне регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска на посетителей и транспорт, проезжающий на территорию предприятия, осуществлять за ними контроль, передавать показания индивидуального прибора учета пользователей, работать с документами и выполнять ряд других процедур.

Так, пользователи могут загружать карты своей компании — маршрут проезда — и отправлять их на почту, скачивать документы аренды и получать информацию по задолженности. В свою очередь, сотрудники охраны могут подавать сигналы тревоги из своих личных кабинетов. Для доступа к пользовательским или административным интерфейсам используют веб-браузер и мобильное приложение.

Ранее на предприятии разработали технологию, основанную на нейронных сетях. Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Такая разработка может быть внедрена на заводах разного профиля. Новая ИТ-система собирает и анализирует данные производства, позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия, минимизировать потери времени за счет расчета оптимальной последовательности операций, быстро создавать планы, контролировать параметры производства и исполнения заказов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, сформированной инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.