Дамаск, 2 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Военную базу американской армии около нефтяного месторождения Эль-Омар, которое расположено в восточной части Сирии, атаковали боевые дроны. Об этом 2 ноября сообщило агентство ISNA.

Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Подробности нападения на американских военных журналисты не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября по военной базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар также нанесли удар беспилотники. В результате атаки на её территории было слышно несколько взрывов.

По американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 30 октября нанесли ракетный удар. На самой базе и в её окрестностях в результате этого прогремели несколько взрывов.

Военная база США в Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке 29 октября подверглась атаке беспилотников. По данным телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в числе которого есть вооружённые формирования шиитов.