Москва, 2 ноября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили и перехватили шесть украинских дронов над Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО <…> пять перехвачены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что утром 2 ноября силы ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над акваторией Чёрного моря.

При попытке атаки по территории России украинские силы использовали БПЛА самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской и Курской областей. До этого, 31 октября, в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа. Ранее в тот же день над регионом сбили ещё один БПЛА ВСУ.

Кроме того, 1 ноября российские силы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ самолётного типа в небе над Курской областью.

Бойцы добровольческого батальона «Крым» 31 октября сбили на запорожском направлении тяжёлый беспилотник ВСУ Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием «Баба-яга». Отмечалось, что сбитый дрон — это боевая модернизация сельскохозяйственного беспилотника, который способен нести заряды весом до 40–50 кг.

По данным Минобороны на 1 ноября, с начала спецоперации российские военные ликвидировали 8512 украинских беспилотных летательных аппаратов. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские силы уничтожили 48 дронов ВСУ.