Санта-Барбара, США, 2 ноября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Американские военные были вынуждены прервать испытания и подорвать в воздухе межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщило командование глобальных ударов американских ВВС.

Expert Infantry МБР Minuteman III

«Space Launch Delta (подразделение ВВС США. — Прим. ред.) безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — сообщило командование в заявлении.

Причины нештатной ситуации выяснит специально созданная комиссия. По утверждению ВВС США, хотя пуск прошёл неудачно, военные получили благодаря этим испытаниям важные для поддержания боеготовности МБР сведения.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 31 октября сообщил, что ВВС США проведут испытания Minuteman III без боевой части. Предыдущие испытания этой ракеты, также без боевого заряда, американские военные провели 6 сентября.

По словам Райдера, эти испытания США проводят для демонстрации боеготовности американских ядерных сил и для обеспечение уверенности в поражающей способности и эффективности сил ядерного сдерживания.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, США своими испытаниями пытаются ответить на то, что российская армия ставит комплекс Р-28 «Сармат» на боевое дежурство.

В интервью ИА Регнум он заявил, что дальнейшее продление срока службы ракет Minutemen III, самым старым из которых более полувека, практически невозможно. Эти ракеты достигли своего критического предела.