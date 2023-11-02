Москва, 2 ноября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. С 1 января 2024 года работодателей, которые будут платить своим работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда — 19 242 руб., — могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом 2 ноября рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

Иван Шилов ИА Регнум

«По Трудовому кодексу месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».

Юрист отметила, что работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за выплату зарплаты ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Штраф по этим статьям может составлять от 10 до 100 тысяч рублей.

Михеева добавила, что есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ законна: при не полностью отработанном рабочем времени или отпуске за свой счёт. Кроме того, могут быть оговоренные законом удержания, такие как по исполнительному листу, добавила юрист.

Государственная дума ранее одобрила в первом чтении повышение МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года с нынешних 16 242 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что стране необходимо переходить к экономике высоких зарплат. По словам главы государства, это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 сентября рассказал, что повышение МРОТ до 19 242 рублей увеличит зарплаты более чем у 4,5 млн человек. Он уточнил, что правительство, выполняя поручение президента страны, повысит МРОТ с существенным опережением темпов инфляции.