Нью-Дели, 2 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Об этом 2 ноября сообщило издание со India Today ссылкой на актёра Кишора Сатья.

Кадр из видео

«Ещё одна неожиданная смерть в индустрии малаяламского телевидения. Вчера доктор Прия умерла от остановки сердца. Она была на восьмом месяце беременности», — написал он в соцсетях.

Сатья отметил, что ребёнок актрисы, которого смогли спасти врачи, сейчас находится в отделении интенсивной терапии, и добавил, что у неё не было каких-либо других проблем со здоровьем.

Доктор Прия была врачом по профессии и популярной телезвездой. Она работала в больнице PRS в Тируванантапураме и на время беременности взяла перерыв в актёрской карьере.