Самарканд, Узбекистан, 2 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Находясь с официальным визитом в Узбекистане, президент Франции Эммануэль Макрон совершил ночную прогулку по Самарканду. Его сопровождал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

SARAH MEYSSONNIER POOL/ТАСС Эммануэль Макрон и Шавкат Мирзиёев

«По прибытии в нашу страну с официальным визитом президент Французской Республики Эммануэль Макрон в сопровождении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду», — сообщили в пресс-службе.

На площади Регистан главы государств сфотографировались. После этого посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в турцентре «Великий шелковый путь». Начался визит Макрона с посещения архитектурного ансамбля Регистан.

В пресс-службе главы Узбекистана назвали символичным то, что визит Макрона проходит в Самарканде и начался именно с Регистана.

Также отмечается, что Мирзиёев и Макрон провели беседу. Основные мероприятия визита французского лидера, включая переговоры на высшем уровне, запланировали на 2 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 1 ноября побывал с официальным визитом в Казахстане, где встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Комментируя эти переговоры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Казахстан проводит свою политику как суверенное государство. При этом у Москвы с Астаной отношения стратегического партнёрства, которые российская сторона очень ценит.