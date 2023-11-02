Майами, США, 2 ноября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о самом любимом голе из числа забитых им в спортивной карьере. Слова футболиста 2 ноября процитировал официальный аккаунт премии «Золотой мяч».

Florencia Tan Jun/Global Look Press Лионель Месси

Как отметил Месси, он всегда считал самыми важными голы, забитые в финальных матчах Лиги чемпионов и чемпионатов мира.

«Но гол, который я всегда вспоминаю, это гол в ворота «Реала», когда мы выиграли 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Я знаю, что наиболее яркими являются важные голы, но сейчас я бы назвал именно этот», — сказал игрок.

Команда «Барселона» 27 апреля 2011 года, когда Месси ещё играл в её составе, победила мадридский «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0. В ответной игре команды сыграли вничью (1:1), что тогда позволило каталонскому клубу выйти в финал турнира, где он одержал верх над английской командой «Манчестер Юнайтед».

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта награда присуждается лучшему футболисту календарного года. Форвард до этого семь раз получал этот трофей — в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» Месси. Футболист оставил под публикацией испанского журналиста Томаса Ронсеро только несколько смеющихся смайликов.