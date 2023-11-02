Минск, 2 ноября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Самолёт рейса Стамбул — Минск успешно приземлился 2 ноября в минском аэропорту, несмотря на повреждение левого основного колеса шасси, сообщили в пресс-службе «Белавиа».

Karolio Kavolelio fotografija vi/Global Look Press

Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» 1 ноября вылетел из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка. После осмотра взлётно-посадочной полосы наземные службы воздушной гавани сообщили о возможном повреждении шины колеса.

Экипаж самолёта решил следовать в национальный аэропорт Минск. Полёт проходил в штатном режиме.

«Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания сообщила, что воздушное судно в минском аэропорту оставили на взлётно-посадочной полосе, двигатели заглушили для недопущения возможного перегрева шасси, а затем отбуксировали на место стоянки.

Начато расследование причин разрушения шины левого основного колеса шасси.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт компании «Уральские авиалинии», вылетевший в Благовещенск 31 октября, вернулся в аэропорт Екатеринбурга по техническим причинам: на борту судна сработал датчик неисправности одной из систем.

Следовавший из Санкт-Петербурга самолёт авиакомпании Smartavia утром 24 октября при посадке в Перми выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.