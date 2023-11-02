Москва, 2 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Расширение БРИКС — это успех российской дипломатии и совместное достижение всех пяти стран, входящих в организацию, процесс присоединения к ней новых членов продолжится. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это успех не только российской дипломатии, это совместное достижение всех членов «пятёрки», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Венедиктов отметил, что также расширение БРИКС является свидетельством объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество на международном уровне с другими странами мирового большинства.

Заместитель секретаря Совбеза РФ напомнил, что в 2024 году председательство в объединении перейдёт к России и оно будет проходить под лозунгом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Именно к этой цели в настоящее время стремится большая часть государств мира, отметил Венедиктов.

«Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств — представителей Глобального Юга будет несомненно продолжен», — добавил он.

По итогам саммита БРИКС в ЮАР, который состоялся в августе, с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на имеющиеся у всех стран — участниц БРИКС проблемы, рост их потенциала, включая экономический, очевиден. Глава государства подчеркнул, что основой процесса расширения БРИКС является создание многополярного мира, которое стало объективной реальностью.

Ранее в этот же день российский лидер отметил, что все страны БРИКС поддерживают идею многополярного мира и не хотят быть на вторых ролях у какого-то суверена. Путин подчеркнул, что все входящие в объединение страны хотят равных отношений.