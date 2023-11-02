Во Франции предупредили Зеленского о проблемах из-за Ближнего Востока
AgoraVox: события в секторе Газе позволят Западу тихо бросить Украину
Париж, 2 ноября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Обострение на Ближнем Востоке предоставило Западу возможность незаметно сместить внимание с поддержки Украины на помощь Израилю, написал обозреватель Жюль Сейес в своей статье для издания AgoraVox.
Автор публикации считает, что западные страны заставят Киев передать России всё, что она потребует. При этом события вокруг сектора Газа станут прикрытием для Запада в рамках этой сделки.
По мнению Сейеса, такой сценарий якобы позволит западным державам избежать репутационных потерь из-за победы России. Обозреватель отметил, что такой результат стал следствием необдуманных шагов Запада, которые были допущены в апреле 2022 года.
Он подчеркнул, что сорванные мирные переговоры подтолкнули Россию «к лобовому конфликту с западным блоком». Автор статьи также добавил, что инициатива на поле боя окончательно перешла к РФ, которая не будет довольствоваться обещаниями о нейтралитете Украины и статусе Донбасса, а потребует гораздо большего.
Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт на территории завершится на условиях России и у Киева есть на выбор лишь два варианта: или капитулировать, или Украина исчезнет как государство.
10 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что война Израиля с палестинскими радикалами полностью затмила украинский конфликт. Эксперт уточнил, что Киев больше не стоит на повестки дня Запада, что грозит киевскому режиму серьёзными проблемами, включая прекращение военных поставок.