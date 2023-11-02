Париж, 2 ноября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Обострение на Ближнем Востоке предоставило Западу возможность незаметно сместить внимание с поддержки Украины на помощь Израилю, написал обозреватель Жюль Сейес в своей статье для издания AgoraVox.

Сергей Корсун ИА Регнум

Автор публикации считает, что западные страны заставят Киев передать России всё, что она потребует. При этом события вокруг сектора Газа станут прикрытием для Запада в рамках этой сделки.

По мнению Сейеса, такой сценарий якобы позволит западным державам избежать репутационных потерь из-за победы России. Обозреватель отметил, что такой результат стал следствием необдуманных шагов Запада, которые были допущены в апреле 2022 года.

Он подчеркнул, что сорванные мирные переговоры подтолкнули Россию «к лобовому конфликту с западным блоком». Автор статьи также добавил, что инициатива на поле боя окончательно перешла к РФ, которая не будет довольствоваться обещаниями о нейтралитете Украины и статусе Донбасса, а потребует гораздо большего.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт на территории завершится на условиях России и у Киева есть на выбор лишь два варианта: или капитулировать, или Украина исчезнет как государство.

10 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что война Израиля с палестинскими радикалами полностью затмила украинский конфликт. Эксперт уточнил, что Киев больше не стоит на повестки дня Запада, что грозит киевскому режиму серьёзными проблемами, включая прекращение военных поставок.