Токио, 2 ноября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Японии введут ежемесячные «рыбные дни», чтобы в стране увеличилось потребление морепродуктов, сообщило 2 ноября информагентство Kyodo.

Sergi Reboredo/Global Look Press

«Рыбные дни» будут проводиться первые дни каждого месяца — с 3-го по 7-е число. Такое решение приняло управление рыболовства Японии в связи с прекращением поставок морепродуктов в Китай.

Чтобы нововведение прижилось, в стране будет идти пропаганда с участием известных людей. Знаменитости будут призывать жителей Японии покупать больше морепродуктов.

Агентство отметило, что рекламную кампанию планируют поддержать порядка 800 рыбных предприятий страны.

Китай отказался в конце августа от приобретения рыбы и морепродуктов из Японии, пока японцы не остановят сброс в Тихий океан воды с АЭС «Фукусима-1». Токио не согласился на требование Пекина, утверждая, что вода очищена.

Россия также ввела ограничения на приобретение рыбы и морепродуктов из Японии. Россельхознадзор объявил, что с 16 октября присоединяется к временным ограничительным мерам, введённым Китаем.