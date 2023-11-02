Москва, 2 ноября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Спекуляции стран Запада о якобы поставках Россией оружия для палестинского движения ХАМАС обречены на провал. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

Mohammed Turabi/Global Look Press

«Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Венедиктов уточнил, что Россия в течение долгого времени играла значимую роль в вопросе сближения сторон конфликта на Ближнем Востоке и всегда прикладывала усилия для выведения из тупика процесса урегулирования палестино-израильского противостояния. Он подчеркнул, что российская сторона и сегодня продолжает прилагать такие усилия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки Запада обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС оружием и боеприпасами спекуляциями. Дипломат подчеркнула, что Россия создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнёрами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 октября заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле. Политик отметил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».