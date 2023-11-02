Симферополь, 2 ноября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Российские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Черным морем и Крымом, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

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«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Минобороны России проинформировало о том, что в ночь на 1 ноября над территорией Брянской и Курской областей были уничтожены два украинских БПЛА.

При этом 31 октября ведомство обнародовало информацию о сбитых примерно в 23:30 мск двух дронах ВСУ в Курской области. Ещё один беспилотник обезвредили над Белгородской областью вечером 1 ноября.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал о перехваченных в регионе семи ракетах, направленных украинской армией с самолётов в сторону Крыма. Он уточнил, что большую часть целей уничтожили в воздухе, а ещё две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.