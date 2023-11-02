Владивосток, 2 ноября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении таксиста, у которого поздно ночью произошёл конфликт с 16-летней школьницей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Приморскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

В полицию обратился отец девушки. Мужчина рассказал, что его дочь пришла домой испуганной и без личных вещей.

В ходе проверки выяснилось, что школьница, возвращаясь ночью домой, поймала такси. По дороге девушке стало плохо, и у нее началась рвота.

Водитель потребовал от пассажирки возместить будущие расходы на химчистку автосалона. После этого между таксистом и школьницей возник спор, который перерос в словесный конфликт.

Пассажирка решила покинуть такси, но водитель отобрал у девушки сумку. Он оставался на месте происшествия некоторое время, ожидая возвращения клиентки, а затем уехал с вещами девушки.

Полиции удалось найти и задержать мужчину. Он признался в содеянном и принес свои извинения, а вещи потерпевшей ей вернули.

Против таксиста возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.

Кроме того, полицейские выписали административный протокол отцу школьницы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девушкой и её законным представителем.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля стало известно, что в Москве таксист напал на 22-летнюю девушку, которая ночью ехала в его автомобиле и уснула. Мужчина стал душить потерпевшую, несколько раз укусил её, а после изнасиловал.

4 мая появилась информация о том, что в Екатеринбурге таксист избил пассажира из-за отказа покинуть машину. Таксист прибыл к месту вызова, однако по каким-то причинам отказался выполнять заказ и потребовал от клиента выйти из автомобиля. Он силой выволок пассажира из салона, а после начал бить мужчину.