Вашингтон, 2 ноября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск согласился с высказыванием бизнесмена Дэвида Сакса о невозможности победы Украины в вооружённом конфликте с Россией. Свою позицию Маск выразил на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Дэвид Сакс, анализируя недавнюю статью в журнале The Time о главе киевского режима Владимире Зеленском, согласился с автором материала, что Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией. При этом, по его словам, Зеленский не готов признать реальные шансы ВСУ и начать мирные переговоры.

«К сожалению, этот анализ верный», — написал Маск под постом Сакса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск поддержал мнение Дэвида Сакса, раскритиковавшего военную поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов Америки, утверждавших, что финансирование Киева поможет ВСУ провести успешное контрнаступление. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, а украинская армия не смогла добиться заявленных целей.