Москва, 2 ноября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с МГТУ «СТАНКИН» разработали и запустили два образовательных курса — «Промышленный дизайн» и «Искусственный интеллект в промышленности». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская техническая школа

«Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий — необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 года в столице работает образовательный проект «Московская техническая школа», в рамках которого инженерам доступно свыше 120 курсов по семи направлениям и двум спецнаправлениям», — пояснил Овчинский. Он добавил, что проект постоянно развивается, и его масштабы растут. «Так, совместно с МГТУ «СТАНКИН» разработали и запустили две новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности», — рассказал Овчинский.

Курс по направлению «Промышленный дизайн» рассчитан на 40 академических часов и призван сформировать профессиональные навыки в этой области. Он состоит из шести модулей, таких как «Инструменты дизайн-исследований», «Основы дизайн-мышлений» и «Генерация идей».

Программа «Искусственный интеллект в промышленности» рассчитана на 72 академических часа и направлена на формирование профессиональных навыков в области аналитики производственных данных с использованием ИИ. Курс включает три модуля: «Основы машинного обучения», «Продвинутое машинное обучение в промышленности» и «Нейронные сети в промышленности».

«Искусственный интеллект значительно изменил производственные бизнес-процессы в промышленной сфере. В рамках нашего курса слушатели познакомятся с языком программирования Python, как базовым для реализации ИИ-проектов», — добавил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель единого деканата МГТУ «СТАНКИН» Рамиль Нежметдинов. Он добавил, что слушатели курса освоят работу со специализированными программными библиотеками, которые позволят решать задачи классификации, корреляционного, кластерного и регрессионного анализа, построения нейронных сетей, распознавания образов и многое другое. «Курс поможет понять не только как реализуются ИИ-проекты в промышленности, но и глубже разобраться с процессами, в которых искусственный интеллект участвует», — отметил профессор.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. За время работы проекта подготовку прошли около 1,4 тысячи инженеров.