Киев, 2 ноября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Все подготовленные военнослужащие Вооружённых сил Украины или погибли, или получили ранения, а резервов у ВСУ не осталось. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

По словам эксперта, для подготовки боевых кадров требуется «пять-шесть лет», и Киев считал, что он уже имеет обученную армию. Соскин отметил, что в результате конфликта Украина лишилась таких войск.

Экс-советник призвал украинскую сторону не ждать «хороших новостей» с передовой, и выразил мнение, что Киеву не получится избежать поражения. Он уточнил, что военнослужащие ВСУ бросают полученные от Запада танки Leopard, а российская армия уничтожает все ракеты, которыми Украина пытается атаковать объекты в России.

При этом Соскин подчеркнул, что несмотря на отсутствие резервов, Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание». Бывший советник указал на то, что ВСУ пришлось перебрасывать силы к Авдеевке (ДНР) с южного направления. Эксперт полагает, что восполнять образовавшиеся бреши придётся через призыв тех, кто никогда не держал оружия в руках.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября раненый боец националистического батальона украинской армии «Волки да Винчи» Александр Ябчанка предупредил, что Украина может исчезнуть как страна, если все её жители не начнут участвовать в конфликте. Он призвал сограждан помогать ВСУ не только участием в боевых действиях, но и деньгами.

31 октября обозреватель Telegraph Колин Фриман, посетивший украинские позиции на передовой, написал о том, что командир артиллерийского подразделения ВСУ с позывным Мирон потребовал от политиков и экспертов из западных стран, которые критикуют действия Киева, приехать в зону спецоперации и показать свои боевые навыки. Автор публикации также привёл информацию о состоянии армии Украины и её военных неудачах.

1 ноября разведчики российского добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывными Крест и Воля рассказали журналистам том, что польские наёмники заставляют украинских военных идти в атаки на позиции Вооружённых сил России через минные поля под Соледаром (ДНР).