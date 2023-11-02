Красный Лиман, ДНР, 2 ноября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении, а также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчётов. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — приводит слова Савчука «РИА Новости».

Кроме того, авиация группировки поразила два командно-наблюдательных пункта Вооружённых сил Украины и позиции штурмовых групп 67-й механизированных бригады в районе Серебрянского лесничества.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 200 человек личного состава, а также два пикапа и самоходную артиллерийскую установку AS-90.