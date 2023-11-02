Новый, 617-й день специальной военной операции (СВО) на Украине обсуждением заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужногоо тупике, в который зашёл конфликт с РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Выход из этого тупика Залужный видит в чём-то новом, сродни пороху, «который изобрели китайцы». В интервью изданию Economist он также подчеркнул: «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет».

Также главком ВСУ отметил эффективность Военно-воздушных сил России, которые продолжают создавать новые ударные эскадрильи и модернизацию российских сил радиоэлектронной борьбы.

Тем временем на краслониманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. По его словам, удары пришлись по штурмовым группам 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества. Также поражены два командно-наблюдательных пункта ВСУ.

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