Вашингтон, 2 ноября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден предпринимает множество попыток отсрочить поражение Украины, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя решение американской администрации объединить пакеты помощи Украине и Израилю.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По её словам, в ходе боевых действий вооружение, предоставляемое ВСУ западными союзниками, оказывается в руках Вооружённых сил России, в связи с чем ведущая предложила США отправлять военную технику сразу российской армии.

Также Лора Ингрэм обратила внимание на отсутствие аргументов со стороны американских чиновников в пользу продолжения поддержки Киева.

Ранее новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News потребовал у Белого дома отчёта о средствах, потраченных на поддержку Украины. Кроме того, спикер заявил о своей убеждённости в том, что бюджет для Израиля и Украины должен быть разделён.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября американский лидер запросил у законодателей одобрение бюджета на помощь Украине и Израилю. Байден посчитал необходимым потратить на поддержку Киева $61,3 млрд, ещё $14,3 млрд — на помощь Тель-Авиву. Позднее в бюджетном управлении Белого дома заявили, что Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если палата представителей Конгресса не включит в него поддержку Украины.