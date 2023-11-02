Вашингтон, 2 ноября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Власти США проделают работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в американском городе Сан-Франциско, заявили журналистам в Госдепартаменте Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

При этом в ведомстве отметили, что допуск российской стороны к таким мероприятиям возможен только с учётом действующего законодательства и правил США, включая санкции, которые были введены против РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

В Госдепе также уточнили, что у американских властей нет информации о составе делегации, которая должна представить Россию на мероприятии в Сан-Франциско.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на мероприятиях Совбеза ООН, не выдали визы для въезда в США. 22 сентября Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша начать процедуру арбитража в отношении Соединённых Штатов из-за отказов Вашингтона в выдаче виз дипломатам из России и других стран для участия в мероприятиях всемирной организации.

4 октября доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ политолог Евгения Войко заявила, что ситуация с отказами в выдаче виз со стороны США выходит из-под контроля и превращается в политизированный процесс. 1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые вводят санкции против России, уже сами запутались в них и довели ситуацию до абсурда. Глава государства отметил, что введённые ограничения ударили по экономике самих западных стран.