Киев, 2 ноября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Турции объяснить участие делегации из Ялты в заседании международной организации «Объединённые города и местные власти», заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

Oleg Nikolenko Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

«МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей (администрации Ялты. — Прим. ред.)», — написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Он подчеркнул, что Киев воспринял эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью и озабоченностью результатами визита.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS назвал невозможным уход России из Крыма. По словам турецкого лидера, ещё в 2014 году у него состоялся ряд переговоров с президентом России Владимиром Путиным о будущем Крыма.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя заявление Эрдогана, призвал не воспринимать данное высказывание как двусмысленное, а также как повод к признанию турецких властей принадлежности полуострова. При этом он указал на то, что заявление Эрдогана о невозможности ухода России из Крыма свидетельствует о здравомыслии турецкого лидера.