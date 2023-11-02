Вашингтон, 2 ноября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Россия и Украина должны начать переговоры, поскольку для этого настал «отличный момент», заявил член сената Конгресса США от штата Алабама. республиканец Томми Табервилль в беседе с Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Парламентарий является членом сенатского комитета по делам Вооружённых сил. Он считает, что с украинским конфликтом «необходимо разобраться», из-за того, что боевые действия, которые ведёт Киев, «очень дорого обходятся американским налогоплательщикам».

Табервилль также отметил, что в противостоянии России и Украины сложилась «патовая ситуация», которая наталкивает на идею об его урегулировании. Сенатор подчеркнул, что у сторон якобы нет причин продолжать вооружённый конфликт.

Вместе с тем Табервилль одобрил идею оказать помощь Израилю в его борьбе с палестинским движением ХАМАС, которое, по мнению парламентария, зашло «слишком далеко». Республиканец призвал выделить израильской стороне деньги и обеспечить национальную безопасность для самих США.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что никогда Россия не отказывалась от идеи переговоров с Украиной. При этом он отметил, в настоящий момент каких-либо предпосылок для возобновления диалога между странами нет.

8 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн допустил, что Соединённые Штаты могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией даже без участия Владимира Зеленского. По его словам, американские власти заявят, что у США исчерпаны запасы военной помощи для Киева, и Запад оказался не готовым к подобному конфликту.

9 октября украинское издание «Страна. ua» написало о том, что боевые действия на Ближнем Востоке могут лишить Украину западной военной поддержки. В публикации говорилось о том, что в мире наблюдается перефокусировка внимания на новый конфликт.