Вашингтон, 2 ноября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден уверен в том, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По информации источника, в Белом доме считают, что «дни Нетаньяху в должности премьер-министра сочтена», а сам политик продержится несколько месяцев или до тех пор, пока не завершится операция ЦАХАЛ в секторе Газа.

Отмечается, что в личной беседе, когда Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсуждали перспективы последнего на посту премьер-министра, американский лидер предложил начать обдумывать, «какой сценарий он предложит своему преемнику».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Times of Israel сообщило, что уровень доверия к правительству Израиля упал до 20-летнего минимума после атаки ХАМАС и эскалации палестино-израильского конфликта. Согласно результатам опроса, только 20,5% израильтян-евреев и 7,5% израильтян-арабов заявили, что доверяют правительству Нетаньяху.