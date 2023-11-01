Вашингтон, 2 ноября, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Американские военные подорвали в полёте над водами Тихого океана свою межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за «аномалии», которая возникла в ходе испытательного пуска, говорится в заявлении военно-воздушных сил (ВВС) США.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Аппарат стартовал с базы космических сил Ванденберг (штат Калифорния). Расследованием случившегося займётся специальная комиссия, в которую войдут представители профильных ведомств.

В Пентагоне уточнили, несмотря на неудачный пуск, в ходе полёта Minuteman III удалось собрать данные, представляющие важность для поддержания боеготовности ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил, что 1 ноября войска США испытают Minuteman III без боевой части. Предыдущий испытательный пуск этого аппарата проводился 5 сентября.

В прошлый раз ракета также не была оснащена боевой частью. При этом Вашингтон уведомил Москву о проведении указанного испытания.

Военный эксперт Алексей Леонков после предыдущего полёта Minuteman III заявил, что США провели испытательный пуск этой межконтинентальной баллистической ракеты в качестве вынужденного ответа России, которая ставит на боевое дежурство комплекс Р-28 «Сармат».

Он напомнил, что американские военные начали принимать Minuteman III на вооружение ещё в 1970-х годах и самым старым таким ракетам уже более 50 лет. Леонков пояснил, что с помощью подобных пусков США проверяют боеготовность своих ракетных арсеналов.